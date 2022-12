Studentenverenigingen willen samen schurft uit Groningen krijgen

Het aantal mensen dat zich bij de huisarts meldt met schurft is al meer dan een jaar hoger dan gebruikelijk in Nederland. Vooral in studentenhuizen lijkt de infectieziekte lastig te bestrijden. Studenten wonen vaak met velen in één huis, maar hebben wel allemaal een andere huisarts. Dat terwijl eigenlijk iedereen tegelijk dezelfde behandeling moet volgen om van schurft af te komen, zo legde het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) eerder al uit. Anders kunnen mensen elkaar telkens opnieuw blijven besmetten.

Ook in Groningen in het noorden van Nederland neemt het aantal gevallen van schurft toe, aldus voorzitter Inez van de Rijke van Contractus. Bij die Groningse Kamer van Verenigingen zijn acht studentenverenigingen in de stad aangesloten. De organisatie plant een speciale “campagneweek” voor februari, in samenspraak met een studentenarts. Alle ongeveer 7.000 studenten die bij de verenigingen zijn aangesloten krijgen aan het begin van de actieweek de juiste informatie over de aanpak van de infectieziekte. Het is de bedoeling dat de studenten vervolgens allemaal in die week medicatie gebruiken of hun kleding behandelen.

Huid-op-huidcontact

Preses van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) Gohar Pogosian kent nog geen andere studentenverenigingen die op een soortgelijke manier proberen om schurft tegen te gaan. Zelf heeft de LKvV ook nog geen actie ondernomen, maar dat zou volgens Pogosian wel een goed idee zijn. Door alle aandacht voor schurft heeft ze het idee dat studenten makkelijker met elkaar over de aandoening praten. "Dat is ook heel belangrijk. Vertel het elkaar als je het hebt en deel wat je ertegen kunt doen."

Schurft is een huidziekte, veroorzaakt door de schurftmijt. Die graaft een gangetje in de huid en legt daar eitjes. Mensen die besmet zijn hebben vaak erge jeuk. Het kan weken duren voordat iemand die besmet is klachten krijgt. Je kunt schurft krijgen door bijvoorbeeld langer dan een kwartier of regelmatig huid-op-huidcontact te hebben met iemand die besmet is, ook als diegene zelf nog geen klachten heeft.

Om van schurft af te komen moeten kleding en beddengoed op 60 graden worden gewassen of apart bewaard in een afgesloten zak. Ook moet het lichaam ingesmeerd worden met een speciale crème. De huisarts kan iemand ook een pil voorschrijven. Dat middel, ivermectine, werkt volgens de NHG niet beter dan de crème.