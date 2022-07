Studente (20) veroordeeld tot 6,5 jaar cel na kritiek op Poetin en Loekasjenko

UPDATE Beelden tonen hoe Nederland­se politie gericht op boze boeren schiet

De Nederlandse politie heeft dinsdagavond gericht geschoten bij een boerenprotest in Heerenveen. Demonstranten probeerden in te rijden op agenten en dienstauto's. Er ontstond daardoor een “dreigende situatie”. Daarbij is gericht geschoten en zijn waarschuwingsschoten gelost. Dat meldt de politie. Niemand raakte gewond.

10:24