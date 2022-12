Student deelt opnieuw vluchtinfo van Elon Musk op Twitter, maar dan vertraagd

Deze maand ontstond een grote rel rond Twitter, die begon met de schorsing van @ElonJet en andere Twitteraccounts van de Amerikaanse ontwikkelaar Jack Sweeney, de jongeman achter het beruchte account dat de privéjets van Elon Musk en van andere multimiljardairs volgt. Musk, sinds oktober eigenaar van Twitter, zei dat hij dit deed wegens nieuwe, door hem geïntroduceerde regelgeving, die gebruikers van het sociale medium verbiedt om de live-locatie van andere gebruikers te delen.

De omstreden regel ontketende meteen een discussie over de vrijheid van meningsuiting op Twitter. De miljardair noemde die vrijheid kort na zijn aankoop nog een groot goed. Hij zei zelfs specifiek dat “een account dat zijn privéjet volgt” daarom op het platform mag blijven, ook al brengt dat zijn eigen veiligheid in gevaar.

Journalisten geschorst

Niet veel later werden ook verschillende journalisten van onder meer ‘CNN’, ‘The New York Times’ en ‘The Washington Post’ geschorst van Twitter. Veel van de journalisten hadden bericht over de schorsing van @ElonJet. Musk reageerde dat alle betrokkenen de veiligheid van zijn gezin in gevaar hadden gebracht door, soms indirect, over de locatie van zijn vliegtuig te schrijven.

Daarmee was het hek helemaal van de dam: een storm van kritiek volgde. De Verenigde Naties spraken van een “gevaarlijk precedent”, Europa dreigde met strafmaatregelen. “De stemmen van de media mogen niet het zwijgen worden opgelegd op een platform dat verkondigt een ruimte van vrijheid te zijn”, fulmineerde Stéphane Dujarric, woordvoerder van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. Musk herstelde wat later de accounts van de journalisten nadat hij een Twitter-poll had gelanceerd. Daarin vroeg hij gebruikers of hij de schorsing per direct of pas op een later moment moest opheffen. Een meerderheid van de Twitteraars koos voor het eerste.

Nieuw account

@ElonJet blijft wel geschorst. Maar intussen heeft Sweeney een ander account opgestart op Twitter, schrijft technologiewebsite ‘Tweakers’ vrijdag: Sweeney deelt op zijn website een link naar een nieuw Twitter-account genaamd @ElonJetNextDay. In de beschrijving is te lezen dat de vluchtgegevens van Musk met een vertraging van 24 uur worden weergegeven. Het lijkt erop dat Sweeney zich hiermee aan de nieuwe regels van Twitter houdt. Vooralsnog is @ElonJetNextDay in ieder geval nog in de lucht op het platform.

De vluchtgegevens van Musk zijn via @ElonJet wel nog in realtime te zien op andere socialemediakanalen, zoals Facebook, Instagram en Mastodon.

Elon Musk, Tesla-CEO en sinds kort dus ook Twitter-CEO, begon zich in de herfst van vorig jaar al te storen aan het Twitteraccount. Hij wilde er snel komaf mee maken, maar dat was buiten de pientere jongeman achter het account gerekend. In januari van dit jaar bood Musk de student nog 5.000 dollar (4.700 euro) aan om het account stop te zetten, maar die vond dat bod te laag. Later bood een autoleasebedrijf Sweeney een Tesla aan in ruil voor het deactiveren van het account. Ook daar ging de student niet op in.

In maart, vlak na de start van de Russische invasie in Oekraïne, richtte Sweeney overigens zijn pijlen ook op Russische oligarchen en Russische “VIP-jets die Poetin mogelijk kan gebruiken”. Zo houdt Sweeney het vliegtuig van Roman Abramovich, een van ‘s werelds bekendste oligarchen en voormalig Chelsea-eigenaar, in de gaten. Ook Alisher Usmanov en Leonid Viktorovitsj Michelson (CEO van het Russische gasbedrijf Novatek) ontsnappen niet aan het alziende oog van Sweeney. In totaal gaat het over een 40-tal vliegtuigen en helikopters.