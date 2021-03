Student (20) overleeft ontgroening op Amerikaanse unief niet

Een 20-jarige student is overleden na een ontgroening aan een Amerikaanse universiteit. Stone Foltz, tweedejaarsstudent aan de Bowling Green State University in Ohio, is vrijdagochtend vroeg in ‘zorgwekkende toestand’ naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De twintiger moet “aanzienlijke hoeveelheden alcohol” hebben gedronken toen hij deelnam aan een doopritueel van Pi Kappa Alpha, verklaarde de advocaat van de familie aan de krant Columbus Dispatch .

Deze in 1868 gestichte studentenvereniging - kortweg PIKE genoemd - heeft vertakkingen over het hele land, waaronder een ‘chapter’ aan Bowling Green State University in het gelijknamige stadje met 30.000 inwoners.

Leden van Pi Kappa Alpha brachten donderdagavond laat Foltz naar zijn studentenkamer en lieten hem achter. Kamergenoten merkten de economiestudent enige tijd later op en belden de hulpdiensten. De jonge twintiger bleek er zeer slecht aan toe, bevestigden twee vrienden aan tv-zender WTVG. Zij trokken naar het ziekenhuis en mochten van de artsen tot bij hun vriend op de intensive care komen. Foltz bezweek in de loop van zaterdag. Zijn gebroken familie in Delaware County (Ohio) stemde in met orgaandonatie, bevestigde advocaat Sean Alto. Hoeveel alcohol Foltz op had, is (nog) niet bekend.

Geschokt

Pi Kappa Alpha heeft een nationaal bestuur in Memphis (Tennessee). Het hoofdkantoor plaatste een verklaring op de website waarin staat dat de organisatie “geschokt” is door het overlijden en “verontwaardigd” is over hetgeen gebeurd is. “Onze sociëteit hanteert een zerotolerancebeleid inzake illegale activiteiten, drugsmisbruik, pesterijen en ontgroeningen van welke aard dan ook”, klinkt het. Alle leden van de betrokken afdeling mogen zich niet langer lid noemen, bepaalde het nationaal bestuur.

De universiteit zegt zo goed als mogelijk de politie bij te staan in het onderzoek naar de feiten en overweegt een verbod op ontgroeningsrituelen in te stellen. Nog voor het overlijden bekend raakte, plaatste Bowling Green State een tweet waarin de unief steun beloofde aan de getroffen familie en vrienden.

Volledig scherm Het gebouw van Pi Kappa Alpha nabij de unversiteit in Ohio. De Griekse letters op het grijze gebouw zijn inmiddels weggehaald. © Screenshot 13abc.com

De Griekse letters van het sociëteitsgebouw nabij de campus zijn inmiddels weggehaald. Bowling Green State heeft de erkenning ingetrokken. Het onderzoek is volop gaande. Tot nu toe zijn er nog geen arrestaties verricht.

Mason Ross, een van de vrienden die Foltz gingen opzoeken in het ziekenhuis, wil degenen die verantwoordelijk zijn voor het overlijden van hun maat in de gevangenis zien belanden. “Leden die nieuwkomers onder hun hoede krijgen, moeten hen als gelijkwaardig behandelen en hen niet dingen laten doen die ze niet willen. Die spelletjes (drankspelen, red.) hebben het leven van mijn vriend gekost. Ik kende Stone al vijftien jaar. Hij was als een broer voor me. Ze moeten de cel in”, aldus de twintiger aan WTVG.

Namens de familie is maandag een GoFundMe-crowdfundingspagina aangemaakt. Het oorspronkelijke doel om 10.000 dollar in te zamelen, is al behaald. De teller nadert de 30.000 dollar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.