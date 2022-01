Stroomuitval in héél Kenia

Coronade­mon­stran­ten bekogelen Franse politicus met stenen voor eigen woning, Macron noemt geweld “onaan­vaard­baar”

Net als in verschillende andere landen, waren er afgelopen weekend ook in Frankrijk protesten tegen de coronamaatregelen. Betogers kwamen vooral op straat om te protesteren tegen de omstreden ‘pass sanitaire’ of het Franse coronapaspoort. Gisteren werd de politicus Stéphane Claireaux, lid van de partij van president Emmanuel Macron (‘La Republique En Marche’), zelfs belaagd door de betogers. Zo verzamelde een groep demonstranten zich aan de woning van Claireaux in het overzeese gebied Saint-Pierre-et-Miquelon en gooiden ze zand en stenen naar de politicus.

10 januari