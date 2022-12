Stroomonderbrekingen in alle regio's van Oekraïne na Russische aanvallen

In heel Oekraïne zullen onvermijdelijk stroomonderbrekingen moeten worden toegepast als gevolg van de nieuwe Russische raketaanvallen. Dat heeft de Oekraïense netbeheerder Ukrenergo maandag gezegd. Bij explosies op twee militaire vliegvelden in het Europese deel van Rusland zijn dan weer minstens drie doden en meerdere gewonden gevallen.

KIJK. Bewakingsbeelden tonen de mysterieuze ontploffing op de luchtmachtbasis van Engels

“Als gevolg van de bombardementen, om het evenwicht tussen elektriciteitsproductie en -verbruik te bewaren, zal in alle regio’s een systeem van noodzakelijke stroomonderbrekingen worden ingevoerd. Er zal met voorrang elektriciteit worden geleverd aan essentiële infrastructuur”, aldus Ukrenergo op Telegram.

Verschillende steden geraakt door raketaanvallen

In heel Oekraïne ging maandag aan het begin van de middag het luchtalarm af en burgers werden opgeroepen om dekking te zoeken in de schuilkelders.

In Kiev moest Volker Türk, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, zijn toevlucht zoeken tot een schuilkelder vanwege het luchtalarm. Dat zei de Oostenrijker zelf in een video die hij naar het Franse persagentschap AFP heeft gestuurd.

In Zaporizja zijn volgens de autoriteiten twee doden gevallen doordat de raketten meerdere huizen hebben vernietigd.

In de noordelijke regio Soemi is de elektriciteit uitgevallen na de Russische luchtaanvallen.

In de Zuid-Oekraïense havenstad Odessa zijn volgens de autoriteiten minstens twee delen van de infrastructuur geraakt. Als gevolg van black-outs zijn de watervoorziening en de stadsverwarming in Odessa uitgevallen.

Ook in de industriestad Kryvy Rih in het zuidoosten vonden volgens officiële informatie black-outs plaats, waardoor er storingen waren in de stadsverwarming en de watervoorziening.

In Mykolajiv heeft het stadsbestuur zelf de stroom uit voorzorg uitgeschakeld, om brand te voorkomen.

Ook in buurland Moldavië was door nieuwe stroomstoringen te merken dat het elektriciteitsnetwerk geraakt is.

Meer dan 150 raketten

Bij een nieuwe golf van Russische raketaanvallen maandag heeft Oekraïne de meeste raketten neergeschoten. Dat heeft president Volodymyr Zelensky gezegd. Hij zei in een video dat er al begonnen was met het herstellen van de schade. “Ons volk geeft nooit op”, beklemtoonde hij.

Rusland heeft sinds midden oktober al een groot deel van het Oekraïense energienetwerk platgebombardeerd met meerdere grote golven raketaanvallen. Daarbij worden kruisraketten gelanceerd vanop schepen in de Zwarte Zee en lanceren gevechtsvliegtuigen hun raketten vanuit de lucht. Doel is Oekraïne op de knieën te krijgen nu de winter is ingetreden en heel het land met vriestemperaturen te maken krijgt.

Explosies op Krim en in Russische vliegbases

Rusland heeft maandagavond bij monde van het ministerie van Defensie Oekraïne de schuld gegeven van aanvallen op twee Russische militaire vliegvelden, waarbij zeker drie doden zijn gevallen.

“Op de ochtend van 5 december heeft het regime in Kiev geprobeerd de militaire vliegvelden ‘Dyagilevo’ in de regio Rjazan en ‘Engels’ in de regio Saratov aan te vallen met drones van Sovjetmakelij om Russische langeafstandsvliegtuigen uit te schakelen”, aldus het ministerie van Defensie in een verklaring.

Het Russische leger bevestigde dat drie soldaten omgekomen zijn en dat vier anderen met verwondingen in het ziekenhuis zijn opgenomen. De bommenwerpers raakten echter enkel licht beschadigd, mede dankzij het gebruik van luchtafweer.

In het verleden heeft Kiev toegegeven aanvallen te hebben uitgevoerd op verschillende luchtmachtbasissen op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Wie achter de recentste explosies zit, is echter nog onduidelijk.

