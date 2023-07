Stroom aan klachten over aanranding en intimidatie bij McDonald’s in Verenigd Koninkrijk

Ongeopende iPhone uit 2007 geveild voor ruim 300 keer originele prijs

Het is dit jaar 16 jaar geleden dat de toenmalige topman van Apple, Steve Jobs, de eerste iPhone introduceerde. En de wereld is nog steeds in de ban van zijn uitvinding, want al die jaren later is nu een iPhone uit 2007 in de Verenigde Staten verkocht voor ruim 190.000 dollar (zo’n 169.000 euro). Dat is meer dan 300 keer de oorspronkelijke prijs.