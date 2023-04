Strijdende partijen in Soedan verlengen staakt-het-vuren met 72 uur

Familie van drugsbaron Taghi bestookte advocate Inez Weski als doorgeef­luik voor berichten aan Italiaanse maffia

Sinds drugsbaas Ridouan Taghi in de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland zit, heeft zijn familie advocaat Inez Weski onder druk gezet om te fungeren als doorgeefluik. Taghi zou tientallen miljoenen euro’s geparkeerd hebben bij de Italiaanse maffia; geld dat zijn eigen organisatie nodig had terwijl hij in de cel zat. Dat Weski ondertussen gearresteerd is, doet vermoeden dat ze hielp bij de geldwissel. Wat stond er juist in de berichten van Taghi’s familie?