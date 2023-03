Strijd tegen genderongelijkheid op laagste pitje in 20 jaar, maar België scoort goed

Gemiddeld kunnen vrouwen in de onderzochte economieën slechts genieten van 77 procent van de wettelijke rechten die mannen hebben, schrijft de instelling in het rapport 'Women, Business and the Law 2023'. Het duurt aan het huidige tempo nog minstens vijftig jaar vooraleer vrouwen wettelijk gelijk zijn aan hun mannelijke soortgenoten, luidt de conclusie.

In zijn rapport bestudeerde de Wereldbank van 190 economieën de wet- en regelgeving op acht verschillende domeinen. Slechts in 14 van die 190 economieën blijken vrouwen voor de gemeten indicatoren dezelfde wettelijke rechten te hebben als mannen. Naast België gaat het om Duitsland, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Canada, Denemarken, Griekenland, IJsland, Ierland, Letland, Portugal, Spanje en Zweden.

Ons land was in 2010 overigens de eerste economie die op de index 100 scoorde en wordt in het rapport aangehaald als een voorbeeld voor hoe snel het soms kan gaan. Volgens de onderzoekers had België in 1970 van alle landen die nu 100 behalen nog een van de laagste scores, maar legde ons land sindsdien een opmerkelijke weg af en kwamen de hervormingen die naar gendergelijkheid moesten leiden eind jaren 90 in een stroomversnelling terecht.