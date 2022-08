Strijd in Cherson wordt heviger: meer burgers op de vlucht

Hoe regelmatig luchtje scheppen op balkon van zijn schuil­adres leider Al-Qaida fataal werd

Toen de leider van terreurnetwerk Al-Qaida zaterdag door twee raketten opgeblazen werd op het balkon van zijn schuilhuis in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, was dat het sluitstuk van een Amerikaanse operatie die al maandenlang aan de gang was. Nadat de locatie van Ayman Al-Zawahiri (71) was gevonden, werd gekeken of er zich bepaalde patronen voordeden op zijn onderduikadres. Dat bleek het geval te zijn.

2 augustus