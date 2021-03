Strengere transparantieregels voor Duitse parlementsleden na mondmaskeraffaire

Volgens het akkoord moeten parlementsleden inkomsten uit nevenactiviteit tot op de eurocent aangeven als om meer dan 1.000 euro per maand of 3.000 euro per jaar gaat. Ook moeten ze al aangeven dat ze een deelneming in een bedrijf bezitten zodra ze 5 procent of meer van de aandelen in handen hebben, tegenover 25 procent nu. Bovendien wordt betaald lobbyen door parlementsleden bij de regering of andere Bondsdag-collega's verboden, net als het aanvaarden van financiële giften en het zich laten vergoeden voor lezingen in verband met parlementaire werkzaamheden. Midden april zou een wetsvoorstel daarover aan het parlement worden voorgelegd.