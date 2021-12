Strengere reisregels voor wie naar Oostenrijk wil: vanaf volgende week extra eisen voor wintersporters

Gaat Nederland dit weekend nog in harde lockdown? Experten­team pleit voor noodrem, kabinet in beraad

Het Outbreak Management Team (OMT), te vergelijken met onze expertengroep GEMS, adviseert een harde lockdown in Nederland om de omikronvariant klein te houden. Volgens de publieke omroep NOS is het waarschijnlijk dat eventuele nieuwe maatregelen al dit weekend ingaan, om een stormloop op winkels en restaurants voor te zijn. De kans is “zeer aanwezig” dat er zaterdagavond een persconferentie zal zijn, vertelt een ingewijde aan persagentschap ANP.

9:51