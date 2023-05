Strenge veiligheidsmaatregelen in Rome tijdens bezoek Zelensky aan Italiaanse premier en paus Franciscus: vliegverbod en “strategisch geplaatste” sluipschutters

Deze namiddag ontvangen de Italiaanse premier Giorgia Meloni en president Sergio Mattarella hun Oekraïense collega. Naar alle waarschijnlijk zullen ze het hebben over Italiaanse steun voor de oorlog in Oekraïne. De Italiaanse regeringsleidster is een fervent voorstander van militaire hulp voor Oekraïne.

Zelensky zal ook paus Franciscus ontmoeten, al is om veiligheidsredenen niet bekend gemaakt wanneer die ontmoeting zal plaatsvinden. Franciscus, die graag vrede wil, ontmoette de Oekraïense leider voor het laatst in 2020. De paus houdt regelmatig hartstochtelijke pleidooien namens het, in zijn woorden, “gemartelde” volk van Oekraïne. Eind april, toen hij van een reis naar Hongarije naar Rome terugvloog, vertelde Franciscus aan verslaggevers in het vliegtuig dat het Vaticaan betrokken was bij een vredesmissie achter de schermen, maar hij gaf daarover verder geen details.