Strenge lockdown in Shanghai biedt geen soelaas: aantal coronabesmettingen blijft stijgen

Poetin heeft nog steeds alle vertrouwen in succes van “bijzondere operatie” in Oekraïne

De Russische president Vladimir Poetin heeft er nog altijd alle vertrouwen in dat de doelstellingen van de “bijzondere operatie” in Oekraïne behaald zullen worden. “Daarover is geen twijfel mogelijk”, zo verklaarde hij tijdens een rondleiding in de kosmodroom Vostotsjny, een ruimtevaartbasis in het oosten van Rusland. Poetin bezocht die basis samen met zijn Wit-Russische collega Aleksandr Loekasjenko naar aanleiding van de ‘Dag van de Ruimtevaart’.

12 april