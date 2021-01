Strenge Franse avondklok om 18 uur ingegaan

Twee doden bij lawines in Zwitser­land

17:40 Zwitersland heeft af te rekenen met hevige sneeuwval. De grote hoeveelheid verse sneeuw kostte ook twee mensen het leven. In Stoos in het centrale kanton Schwyz liet een 49-jarige skiër het leven bij een lawine, meldt de politie. Ook in Engelberg in het kanton Obwalden kwam een persoon om het leven die door de sneeuw verrast was.