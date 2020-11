Strenge controles op iedereen die land binnenkomt en héél snel schakelen: zo pakken laatste drie landen die nog niet rood kleurden in Europa het aan

Streng controleren aan de grens

Zowel in Finland, Noorwegen als Estland wordt streng gecontroleerd op wie het land binnenkomt. In Finland ben je alleen welkom als je uit een land komt met minder dan 25 nieuwe coronagevallen per 100.000 inwoners in de laatste veertien dagen. Je hoeft dan ook geen coronatest af te leggen of een quarantaine te respecteren. Belgische toeristen – ons land telt op dit moment 1.735 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners in veertien dagen – zijn er momenteel niet welkom.

Vanaf 23 november zal dat veranderen, maar ook dan word je niet zomaar binnengelaten. Toeristen die aankomen, zullen een negatief testresultaat moeten kunnen voorleggen dat maximaal 72 uur oud is en moeten vervolgens voor 72 uur in quarantaine. Dan volgt een tweede coronatest. Pas als die ook negatief is, mag je vrij rondreizen in het land.

Ook in Noorwegen zijn er strenge restricties. En ook hier zijn ze afhankelijk van de besmettingsgraad in het land van herkomst. Op sommige delen van Finland na, zijn alle Europese landen op dit moment rood gekleurd. Die reizigers moeten bij aankomst tien dagen verplicht in quarantaine.

Een soortgelijke regeling is er in Estland. Reizigers uit risicolanden zoals België moeten tien dagen in quarantaine. Je kan die quarantaine verkorten tot zeven dagen als je twee negatieve coronatests aflegt: eentje bij aankomst in Estland en een tweede zeven dagen later.

Ter vergelijking: in België is iedereen welkom uit de Europese Unie, het Schengengebied of het Verenigd Koninkrijk. Wie België binnenkomt, moet alleen in eer en geweten een terugreisformulier invullen. Op basis daarvan wordt je risico berekend en als dat hoog is, zal je gevraagd worden om in quarantaine te gaan. Wie zonder symptomen terugkeert, hoeft geen test meer te ondergaan.

Snel maatregelen nemen

Finland, Noorwegen en Estland zijn de enige landen in Europa die minder dan 120 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners noteerden in de laatste veertien dagen. Finland telde er 52, Noorwegen 64 en Estland 69. Dat weerhield deze landen er niet van om al strenge maatregelen te nemen.

Zo voerde Noorwegen exact een week geleden nieuwe coronabeperkingen in. Dat was het gevolg van een lichte stijging in de coronacijfers: twee weken eerder waren er 941 nieuwe gevallen in een week tijd geregistreerd, een week eerder 1.290. Ter vergelijking: in België waren dat er op dat moment respectievelijk 72.128 en 105.137. Het is van begin juli geleden dat wij nog cijfers zoals in Noorwegen konden voorleggen. Wij bouwden toen maatregelen verder af.

Noorwegen dus niet. Sinds vorige week mogen Noren nog maar vijf mensen thuis ontvangen en worden indoor bijeenkomsten beperkt tot 50 aanwezigen. Gezichtsmaskers werden vorige week ook verplicht in openbare binnenruimtes waar de sociale afstand niet gehouden kon worden.

“We moeten meer doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan”, was de uitleg van premier Erna Solberg. “Hoe meer moeite er nu wordt gedaan, hoe groter de kans om een normale kerstvakantie met een grotere familiekring door te kunnen brengen.”

Ook in Finland – dat soortgelijke cijfers heeft als Noorwegen – zijn strenge regels van kracht. Omdat de cijfers er na een kleine opstoot intussen stabiliseerden, werd er zondag wel enigszins versoepeld. Restaurants in minder getroffen gebieden mogen hun openingsuren weer zelf bepalen en hoeven niet langer om 1 uur ’s nachts te sluiten. Voor bars en nachtclubs blijven wel striktere regels van kracht. Ze moeten tussen 23 en 1 uur dicht en mogen na 22 uur geen alcohol meer schenken. Iedereen moet binnen ook verplicht neerzitten.

Dat zien we ook in Estland, waar na middernacht geen alcohol meer geschonken mag worden. Op sommige zwaarder getroffen plaatsen is dat zelfs vanaf 23 uur het geval. Je kan ook geen alcohol kopen tussen middernacht en 10 uur ’s morgens.

Verantwoordelijke bevolking

Wat verder ook het succes bepaalt, lijkt de volgzaamheid van de bevolking te zijn. “Noren zijn best wel gehoorzaam”, liet Trygve Slagsvold Vedum, leider van de Senterpartiet in de krant Aftenposten optekenen. En hetzelfde zien we in Finland. “Finnen houden zich in groten getale aan de instructies en aanbevelingen”, aldus Mika Salminen van het Finse Institute for Health en Welfare.

En ook opvallend: bijna de helft van alle 5,5 miljoen Finnen heeft de app voor contact tracing van de regering gedownload. In België was de app anderhalve week geleden gedownload door 1,5 van de 11 miljoen inwoners van ons land.

