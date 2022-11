Strenge Chinese coronamaatregelen dwingen boeren gewassen te vernietigen

Groenten als kool, radijs en spinazie worden momenteel geoogst in China, maar blijven veelal steken op het platteland. Vrachtwagens en handelaars willen of kunnen door de coronaregels de dorpen niet in om de landbouwproducten op te halen. Op online circulerende video's is te zien hoe sommige boeren hun gewassen dumpen, omdat zij moeite hebben hun oogst te verkopen. Verschillende media meldden dat groentegewassen worden vernietigd in belangrijke producerende regio's als de provincies Shandong en Henan.

Protestgolf

De groeiende weerstand tegen het strenge coronabeleid in China leidde ertoe dat zondag in meerdere Chinese steden mensen de straat op gingen in een protestgolf die ongekend is voor het China van de laatste jaren. Onder meer in Shanghai, Beijing en Wuhan protesteren mensen tegen het coronabeleid en roepen ze zelfs op tot het vertrek van president Xi Jinping. Directe aanleiding voor de protesten was een brand in de stad Urumqi in de provincie Xinjiang, waarbij donderdag tien doden vielen.