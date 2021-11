Strenge boetes en straatcontroles: Oostenrijk start vandaag als eerste land ter wereld met lockdown voor niet-gevaccineerden

OostenrijkIn Oostenrijk is sinds middernacht een lockdown voor niet-gevaccineerde inwoners van start gegaan. Vorige week besloten de Oostenrijkse bondskanselier Alexander Schallenberg en de leiders van de deelstaten over de invoering van de ingrijpende maatregel. Inwoners die niet tegen het coronavirus zijn ingeënt en ouder zijn dan twaalf jaar, mogen hun huis enkel verlaten om essentiële inkopen te doen, te gaan werken, een dokter te bezoeken of een luchtje te scheppen. De Oostenrijkse politie zal burgers bovendien streng controleren. Op het overtreden van de maatregelen staan boetes tot maar liefst 30.000 euro.

De lockdown voor vaccinweigeraars zal tien dagen duren. Bijna twee miljoen van de negen miljoen inwoners worden door de maatregel getroffen. Kanselier Schallenberg liet bovendien weten dat de deelstaten zelf nog strengere maatregelen mogen aannemen. De hoofdstad Wenen kondigde al bijkomende maatregelen aan. Zo moeten gevaccineerde en genezen burgers er een PCR-test voorleggen om ‘s avonds op restaurant te gaan en om evenementen met meer dan 25 mensen bij te wonen.

Dit zei Schallenberg gisteren over de lockdown:

De lockdown geldt niet voor schoolkinderen. “Op school zal alles bij het oude blijven”, aldus Schallenberg. De bondskanselier hoopt dat de lockdown de vaccinatiegraad in het land zal doen stijgen. Momenteel is ongeveer 65 procent van de Oostenrijkse bevolking volledig gevaccineerd.

“Viruspolitie”

De krant Kronen Zeitung spreekt over een terugkeer van de “viruspolitie”. “Controles kunnen op elk moment plaatsvinden, maakt niet uit waar of wanneer. Alle burgers moeten weten dat ze in de gaten worden gehouden”, benadrukte de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer.

Al wie de coronamaatregelen in het land negeert, zal zwaar worden gestraft. Zo moeten mensen die niet meewerken aan een controle 1.450 euro ophoesten. Aan overtredingen van de 2G-regel (gevaccineerd of genezen) of de 3G-regel op de werkplek (gevaccineerd, genezen of getest) hangen boetes van 500 tot 3.600 euro vast. Organisatoren van illegale feesten of evenementen worden het zwaarst gestraft, zij riskeren een boete van maar liefst 30.000 euro. Agenten kunnen het coronapaspoort op elk moment opvragen, bijvoorbeeld tijdens een verkeerscontrole.

Zondag verzamelden heel wat Oostenrijkers aan de bondskanselarij in de hoofdstad Wenen om te protesteren tegen de nieuwe maatregel.

Oostenrijkers protesteren tegen de nieuwe maatregel aan de bondskanselarij in Wenen.

Avondklok

De Oostenrijkse regering denkt nu nog na over een algemene avondklok, die voor iedereen zou gelden. Een beslissing daarover zou woensdag vallen. Dat liet de Oostenrijkse minister van Volksgezondheid Wolfgang Mückstein zondagavond weten aan de zender ORF.

Het land voerde enkele dagen geleden al strengere regels in voor ongevaccineerden. Sinds vorige week maandag worden alleen nog gevaccineerde of genezen coronapatiënten toegelaten in onder meer cafés, restaurants, kappers en op evenementen met meer dan 25 personen. Negatieve tests gelden bovendien niet langer als toegangsbewijs, de essentie van het zogenaamde 2G-beleid. Vanaf 6 december wordt de geldigheidsduur van de ‘Groene Pas’ eveneens verkort, naar 270 dagen na de tweede vaccinatie. Wie met het Johnson & Johnson-vaccin is ingeënt, heeft vanaf 3 januari 2022 een tweede vaccinatie nodig om een geldig certificaat te verkrijgen.

Oostenrijk registreerde de afgelopen dagen meer dan 10.000 nieuwe besmettingen per dag. In het land overleden in totaal al 11.706 mensen ten gevolge van het coronavirus.

De Oostenrijkse bondskanselier Alexander Schallenberg