Strenge abortuswet in Texas houdt voorlopig stand voor Hooggerechtshof: ‘verklikkers’ kunnen premie van 8.500 euro opstrijken

Belangengroepen waren een spoedprocedure gestart om het abortusverbod te blokkeren in afwachting dat de zaak ten gronde behandeld zou worden. Het door conservatieven gedomineerde Hooggerechtshof besliste uiteindelijk - met vijf rechters tegen vier - om niet in te gaan op het verzoek. Door de beslissing blijft de wet dus van kracht.

Geen uitzondering voor verkrachting

Een abortus wordt door de nieuwe wet verboden zodra de hartslag van het embryo wordt geregistreerd, na ongeveer zes weken. Op dat moment weten de meeste vrouwen nog niet dat ze zwanger zijn. Er is bovendien geen uitzondering mogelijk als er sprake is van verkrachting of incest. Enkel als de gezondheid van de vrouw in gevaar is, kan er een uitzondering gemaakt worden. Tot nu gebeurde ruim 85 procent van alle abortussen in Texas na zes weken.