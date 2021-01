Streng christelijke partij wil totaalverbod op porno in Nederland

Verslavingsrisico

Omdat de partij zich realiseert dat een totaalverbod niet heel waarschijnlijk is, wil het in elk geval de leeftijdsgrens verhogen van 16 naar 18 jaar ‘om het verslavingsrisico in te dammen’. Volgens de partij is ‘pornoverslaving een wijdverbreid maatschappelijk probleem’ dat ‘effectief’ moet worden aangepakt.

De SGP koos ook een nieuwe partijvoorzitter. Volgens Dick van Meeuwen is samenwerking met Forum voor Democratie (FvD) van Thierry Baudet of andere populistische partijen ‘niet mogelijk’, zo zei hij in een interview met het Nederlands Dagblad. Het ‘cultuurchristendom’ van FvD heeft volgens hem niets te maken met de Bijbelse inslag van de SGP. Dat is opvallend, omdat een aantal SGP’ers gecharmeerd is van het conservatieve gedachtegoed van Forum voor Democratie. Van Meeuwen ziet CDA en ChristenUnie echter als ‘natuurlijke bondgenoten’. Beide partijen zaten tot gisteren in de regering Rutte III.