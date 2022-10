Strategische brug die Krim verbindt met Rusland zwaar beschadigd: Russisch parket spreekt van “autobom”

Er is brand uitgebroken op de Kerchbrug die de Krim verbindt met Rusland, aldus het Russische staatspersbureau RIA. De Russische antiterreurcommissie weet al dat een bomauto de brand veroorzaakt heeft. Oekraïense media spreken van een explosie. Ook ziet het er naar uit dat een deel van de brug is ingestort. Het nieuws en de beelden zijn nog niet onafhankelijk geverifieerd.

“Vandaag om 6.07 uur (plaatselijke tijd, red) was er op het deel voor auto’s van de Krimbrug een ontploffing van een autobom, waardoor zeven met brandstof gevulde treinwagons op weg naar de Krim vuur gevat hebben”, aldus de antiterreurcommissie. Uit video’s en foto’s die op sociale media verspreid worden is te zien dat ook de autoweg zwaar beschadigd is geraakt.

Volgens de eerste informatie zijn er geen slachtoffers gevallen, zegt een adviseur van de leider van de Krim aan het Russische staatspersbureau Tass. De Russische president Vladimir Poetin heeft gevraagd een regeringscommissie op te richten. Het Russisch parket start een strafrechtelijk onderzoek en zegt dat de brand veroorzaakt is door een vrachtwagen die tot ontploffing gebracht werd.

Strategisch belang

Het verkeer kan niet meer over de weg-en-spoorbrug. Die werd geopend in 2018 en is bedoeld om de Krim te verbinden met het Rusissche transportnetwerk. De brug over de straat van Kertsj, 19 km lang, werd nu vooral gebruikt om Russisch militair materieel te vervoeren voor het Russische leger dat in Oekraïne vecht.

Dreigementen

Sinds de Russische invasie in Oekraïne eind februari heeft Kiev meerdere keren gedreigd de brug de beschieten. Meest recentelijk zijn er in de regio Kertsj, die direct aan de brug grenst, meerdere incidenten met ontploffende drones geweest.

Rusland heeft gewaarschuwd tegen beschietingen op de brug en dreigde de commandocentra in de Oekraïense hoofdstad Kiev aan te vallen als die wel zouden plaatsvinden. Oekraïne heeft het Westen herhaaldelijk om zware langeafstandswapens gevraagd. Volgens Kiev zouden deze gebruikt kunnen worden om de brug te vernietigen.

De Russische president Vladimir Poetin onthulde de brug in 2018, nadat de Krim in 2014 was geannexeerd door Rusland.

