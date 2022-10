Strategische brug die Krim verbindt met Rusland zwaar beschadigd: drie doden, volgens Russisch parket

De Krimbrug die het geannexeerde schiereiland verbindt met Rusland is zaterdagochtend zwaar beschadigd door een brand. Het gaat om een brug van groot strategisch belang, want essentieel voor de bevoorrading van Russische troepen die in Oekraïne zijn gestationeerd. Volgens het Russisch parket is de brand veroorzaakt door een vrachtwagen die tot ontploffing werd gebracht en is er sprake van zeker drie doden.

Op videobeelden die rondgaan op sociale media (zie hierboven) is te zien hoe de brug vanmorgen in lichterlaaie stond, met enorme schade tot gevolg. Ook circuleren video’s waarop een enorme explosie te zien is, maar de waarachtigheid daarvan is minder zeker.

“Vandaag om 6.07 uur (plaatselijke tijd, red) was er op het deel voor auto’s van de Krimbrug een ontploffing van een autobom”, aldus de Russische antiterreurcommissie. Vladimir Poetin heeft een commissie de opdracht gegeven de oorzaak van het incident te onderzoeken.

Door het Russische nationale parket wordt er nog niet met een beschuldigende vinger naar Oekraïne gewezen. De voorzitter van het door de Russen op de Krim geïnstalleerde parlement, Vladimir Konstantinov, hekelde wel een actie van de “Oekraïense vandalen”.

Volledig scherm Fotomontage HLN. Links: Een foto gedeeld door de Oekraïense veiligheidsdienst SSU toont een stuk wegdek van de Krimbrug dat is ingestort. Rechts: De brand aan de brug op zaterdagochtend bij zonsopgang. © Security Service of Ukraine / AFP en Stringer / Reuters

Strategisch en symbolisch belang

Het verkeer kan door de explosie niet meer over de weg-en-spoorbrug die de Krim met Rusland verbindt. De brug werd geopend in 2018 over de straat van Kertsj en is 19 km lang. Sinds het begin van de oorlog werd de brug voornamelijk gebruikt om de Russische troepen in Oekraïne te bevoorraden met wapens en goederen. Het mag dus niet verbazen dat de vernieling van deze brug een enorme opdoffer is voor Rusland. Ter vervanging van de Kerchbrug wordt voorlopig een veerdienst ingericht. Dat heeft de door Rusland geïnstalleerde regering op de Krim zaterdag laten weten.

De Russische president Vladimir Poetin onthulde de brug in 2018, nadat de Krim in 2014 was geannexeerd door Rusland. Het is de enige weg die het Russische vasteland verbindt met de Krim. Naast een strategisch belang staat de brug ook symbool voor de bezetting van het schiereiland. Het toont voor Poetin en zijn medestanders dat de Krim en Rusland één en onverdeeld zijn, legt VTM NIEUWS-journaliste Carolien van Nunen uit.

Volledig scherm De Krimbrug verbindt het oostelijk deel van de Krim met het Russisch vasteland. © Wikimedia / Openstreetmap

Drie doden

Volgens eerste inlichtingen zijn er vanochtend zeker drie doden gevallen op de Krimbrug, zegt het parket. De drie doden vielen vermoedelijk in een auto die langs de ontploffende vrachtwagen reed. Er werden al een mannen- en vrouwenlichaam uit het water gehaald, aldus het laatste statement van het parket. Die man en vrouw werden al geïdentificeerd, net als de chauffeur van de vrachtwagen. Het gaat om een man uit de Russische stad Krasnodar. Zijn woning wordt doorzocht.

Dreigementen

Sinds de Russische invasie in Oekraïne eind februari heeft Kiev meerdere keren gedreigd de brug te beschieten. Meest recentelijk zijn er in de regio Kertsj, die direct aan de brug grenst, meerdere incidenten met ontploffende drones geweest.

Rusland heeft gewaarschuwd tegen beschietingen op de brug en dreigde de commandocentra in de Oekraïense hoofdstad Kiev aan te vallen als die wel zouden plaatsvinden. Oekraïne heeft het Westen herhaaldelijk om zware langeafstandswapens gevraagd. Volgens Kiev zouden deze gebruikt kunnen worden om de brug te vernietigen.

