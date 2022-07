Stranden opnieuw open na haaienaanval in buurt van Hurghada, maar sfeer is bedrukt: “Wellicht zit haai nog in deze baai”

Het is 38 graden en stralend weer in de beschutte baai van Sahl Hasheesh nabij Hurghada, maar na de dodelijke haaienaanval durft bijna niemand het water in - ook al zijn de stranden opnieuw open. De stemming is bedrukt en de haai in kwestie is nog steeds niet gevonden.

Op een plek waar gewoonlijk plezier en vrolijkheid vooropstaan, heerst nu mistroostigheid. Vrijdag stierven twee toeristen na een haaienaanval in Sahl Hasheesh. Experts gaan ervan uit dat de ‘dader’ een witpunthaai is. Waarom het dier zo dicht bij de kust kwam, is onduidelijk. De stranden waren een tijd gesloten, maar zijn vandaag weer geopend. Al is niemand echt happig om al een plonsje te wagen.

“Natuurlijk is de stemming hier niet uitbundig, we hebben ook het gevoel dat sommige toeristen zijn vertrokken. Anderen gaan ook naar Hurghada om daar te gaan zwemmen”, zo vertelt een Duitse toeriste aan ‘Bild’.

“Wellicht zit de haai nog in deze baai. Dat is toch waar de autoriteiten lijken van uit te gaan. De Egyptenaren zoeken met duikers en waarschijnlijk ook met duikboten”, beweert de vrouw uit München. “Maar het is zoeken naar een speld in een hooiberg. We kunnen maar niet begrijpen dat ze blijkbaar niet over de juiste technologie beschikken om de haai op te sporen.”

Quote Ik ga zeker niet duiken, ik blijf aan land. Duitse toerist

Sommige toeristen die klaarstaan om het vliegtuig te nemen naar de Egyptische badplaats, vertrekken met gemengde gevoelens. “Ik ga zeker niet duiken, ik blijf aan land”, zegt de Duitse vakantieganger Uwe Fischer aan ‘Bild’. Ook de Duitse Antonia wordt heen en weer geslingerd tussen angstgevoelens en het verlangen om op vakantie te vertrekken. Anderen laten het niet aan hun hart komen zoals Timo. “Ik heb erover gelezen, maar ik maak me helemaal geen zorgen. Ik ga ook niet zo ver de zee in.”

Statistisch gezien zijn aanvallen van haaien in de Rode Zee zeer zeldzaam - sinds 1828 zijn er slechts 22 incidenten geteld. Maar als een ‘killer haai’ de ronde doet, is een plonsje in het zwembad misschien aanlokkelijker.

Verblijf je in de buurt van Hurghada en merk je iets van de bedrukte sfeer, laat het ons dan weten via 4040@hln.be of via de app.

Bekijk ook: Twee toeristen sterven na haaienaanval in Egypte (opgelet, video bevat harde beelden)