Stralingspiek in Finse kernreactor: “Maar er is zeker geen lek”

YouTube wist video's met misleiden­de uitspraken over Amerikaan­se verkiezin­gen

9 december YouTube zal harder optreden tegen video's waarin bedrieglijke uitspraken over zogezegde manipulatie bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen worden gedaan. "We zullen bijvoorbeeld video's verwijderen waarin wordt beweerd dat een presidentskandidaat de verkiezing heeft gewonnen op grond van wijdverbreide fouten in de software of fouten bij het tellen van de stemmen", kondigt het videoplatform van Google aan.