Strafrechtelijk onderzoek naar aangifte tegen Andrew Cuomo: “Wat hij me aandeed was een misdaad”

De sheriff zei zaterdag het strafrechtelijk onderzoek niet te zullen overhaasten of vertragen vanwege de belangrijke functie van de verdachte. "We behandelen slachtoffers hetzelfde. We onderzoeken hetzelfde." Alleen zijn hier meer ogen op gericht, aldus Apple. Waar precies aangifte van is gedaan, is niet bekendgemaakt. Wel zei Apple dat het "seksueel van aard" was. De vrouw is de voormalige naaste medewerker van Cuomo.



Eerder deze week kwam na vijf maanden onderzoek de openbaar aanklager van New York met een lijvig rapport over het wangedrag van Cuomo. Volgens procureur-generaal Letitia James zijn zeker elf vrouwen seksueel lastiggevallen door Cuomo. Omdat het een civiel onderzoek betrof, was strafvervolging op basis daarvan niet mogelijk.