Strafproces rond belastingfraude ‘The Trump Organization’ gaat van start, veroordeelde ex-financieel directeur gaat getuigen

‘The Trump Organization’, de groep van bedrijven die lang werd bestuurd door de gelijknamige Amerikaanse ex-president, staat centraal in een strafzaak die vandaag begint in de staat New York. In de zomer van 2021 klaagde een openbare aanklager in Manhattan The Trump Organization en haar oude financieel directeur Allen Weisselberg aan, onder meer wegens belastingfraude. Weisselberg pleitte eerder schuldig en stemde er in een deal met justitie mee in om tegen het bedrijf te getuigen. Donald Trump zelf is niet aangeklaagd en zal volgens berichten in de media waarschijnlijk niet getuigen.

The Trump Organization heeft hotels, golfbanen en vakantieverblijven over de hele wereld. Volgens de procureur heeft het bedrijf van 2005 tot 2021 onder toezicht van Weisselberg stelselmatig de belastingdienst opgelicht. Daarbij zouden belastingvrije voordelen zoals luxeauto's en dure appartementen voor Weisselberg en andere leidinggevenden verborgen zijn gehouden.



Het proces voor het Hooggerechtshof van New York in Manhattan moet nu beginnen met de selectie van de jury, meldt ‘The New York Times’. Volgens de krant riskeren The Trump Organization en een ander beschuldigd bedrijf in de groep een fikse boete als veroordeling volgt, van maximaal 1,7 miljoen dollar (1,73 miljoen euro).

Schuldig

In juni 2021 nam Weisselberg ontslag als financieel hoofd van The Trump Organization. Een paar weken later pleitte hij schuldig aan alle vijftien aanklachten van het gerecht tegen hem, waaronder samenzwering, belastingfraude, zware diefstal en het vervalsen van bedrijfsdocumenten.

Deal met justitie

De intussen 75-jarige Amerikaan gaf dus toe dat het bedrijf jarenlang belastingen ontdook en ontsnapte door een deal met justitie aan een mogelijke gevangenisstraf tot vijftien jaar. In plaats daarvan moest hij in totaal bijna twee miljoen dollar (2,04 miljoen euro) aan verschuldigde belastingen en boetes betalen, kreeg hij vijf maanden gevangenisstraf en vijf jaar voorwaardelijk. In ruil daarvoor stemde hij er formeel mee in om tegen het bedrijf te getuigen in het proces, maar niet tegen Trump zelf.

Allen Weisselberg bij de rechtbank in augustus.

Weisselberg gaf onder meer toe dat hij zelf 1,76 miljoen dollar aan niet-aangegeven inkomsten ontvangen had. Vandaar het akkoord rond bijna 2 miljoen dollar, dat is met straffen en intrest erbij.



“Weisselbergs schuldbekentenis maakt het veel gemakkelijker om nu de organisatie te veroordelen”, analyseerde hoogleraar en oud-aanklager Rebecca Roiphe afgelopen zomer.

President

Toen hij in januari 2017 aantrad als president van de VS, kondigde Donald Trump zijn afscheid aan uit de top van zijn groep van bedrijven, die uit veel kleinere bedrijven bestaat. De leiding gaf hij door aan Weisselberg, en zijn zonen Donald Trump Jr. en Eric Trump. De oud-president zette de aanklachten tegen The Trump Organization eerder weg als een “heksenjacht van de radicaal-linkse Democraten” en “gerechtelijk wangedrag”.

Oud-president Donald Trump.

Geheime dienst

Vorige week nog raakte over The Trump Organization bekend dat het de Amerikaanse geheime dienst tijdens het presidentschap van Trump aanzienlijk meer in rekening heeft gebracht voor hotelovernachtingen dan wat maximaal de bedoeling was. Agenten verbleven tijdens Trumps ambtstermijn honderden keren in hotels van The Trump Organization, om Trump en diens gezin te beschermen.

Volgens Carolyn B. Maloney, voorzitter van een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden, zijn de “exorbitante tarieven” aanleiding tot “grote bezorgdheid over het handelen van de voormalige president”. In een interview met ‘The New York Times’ spreekt zij van “slechts het topje van de ijsberg”. De commissie zal verder onderzoek doen naar hoe Trumps bedrijven het presidentschap in hun financiële voordeel hebben gebruikt, schreef de krant.

De Trump Tower in New York City.