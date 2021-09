Strafklacht tegen Aldi en Lidl wegens dwangarbeid Oeigoeren

De ngo ECCHR heeft in Duitsland een strafklacht ingediend tegen verschillende bedrijven, waaronder Aldi, Lidl en C&A, omdat die zouden profiteren van dwangarbeid door de Oeigoeren, een etnische minderheid in China. De klacht is gericht tegen “misdaden tegen de mensheid”, zegt de ngo.

Ook het Duitse kledingbedrijf Hugo Boss heeft om dezelfde reden een klacht aan zijn been. Volgens ECCHR zouden de ondernemingen medeplichtig zijn — direct of indirect — aan dwangarbeid van Oeigoeren in de provincie Xinjiang. De Chinese overheid zou er massaal leden van de etnische minderheid opsluiten in werkkampen. Er is sprake van meer dan een miljoen gevangenen.

De geviseerde Duitse bedrijven hebben volgens de ngo “publiekelijk en vrijwillig verklaard” dat ze er bevoorradingsfabrieken hebben. Of er in die fabrieken effectief sprake is van dwangarbeid, is moeilijk vast te stellen, erkent de ngo, “maar de vraag stelt zich of het onderhouden van zakelijke relaties geen manier is om die misdaden in stand te houden”.

Het probleem van dwangarbeid voor Westerse merken is trouwens wijdverbreid, zegt ECCHR. In april van dit jaar diende de vereniging Sherpa al een gelijkaardige klacht in tegen kledingbedrijven Uniqlo en Zara. Er loopt een gerechtelijk onderzoek in Frankrijk.