Straffen voor verraad, sabotage en terrorisme verhoogd in Rusland

Op sterven ligt hij waarschijn­lijk nog niet, maar Erdogan staat wel zwakker dan ooit

Het gaat niet goed met de gezondheid van de Turkse leider Recep Tayyip Erdogan (69). Die zegt het ene evenement na het andere af, terwijl er over minder dan drie weken presidentsverkiezingen zijn. Dat voedt geruchten over een vergiftiging, een hartaanval of kanker. Overdreven, zeggen kenners — en Erdogan heeft al wel vaker berichten over zijn dood overleefd. Maar politiek staat hij zwakker dan ooit en kan hij zijn macht nu écht wel verliezen.