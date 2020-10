Straffe beelden tonen moment dat politie Notre Dame-basiliek in Nice bestormt

Commotie in Spanje: ministers en andere toplui vieren een dag na afkondi­ging noodtoe­stand alweer feest

28 oktober In Spanje is heel wat verontwaardiging ontstaan over een drukbezochte bijeenkomst in een restaurant in Madrid. Daarbij waren tientallen politici, topbestuurders en sportdirecteurs aanwezig. Dat gebeurde een dag nadat premier Pedro Sánchez de noodtoestand voor het land afkondigde. Op foto’s die op sociale media circuleren, valt te zien dat een deel van de bezoekers zelfs geen mondmasker draagt.