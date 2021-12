Straat langs Saudische ambassade in Washington vernoemd naar vermoorde journalist Khashoggi

India Indiase chef Defensie en echtgenote sterven nadat helikopter neerstort, ook elf andere inzitten­den komen om

Een helikopter met de Indiase chef Defensie, generaal Bipin Rawat, aan boord is neergestort in Tamil Nadu, een deelstaat in het zuidoosten van het land. Dat maakte de luchtmacht bekend. Er zouden zeker dertien doden zijn gevallen, waaronder de generaal en zijn echtgenote. Lokale media berichten dat de helikopter woensdagmiddag opgestegen was vanop de luchtmachtbasis van het dorp Sulur. De 63-jarige generaal Rawat, die aanzien werd als een getrouwe van premier Narendra Modi, was de eerste chef Defensie van India. De regering creëerde de functie in 2019.

