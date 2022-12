Stormloop op noodpakketten in Nederland: overheid wil dat burgers voorbereid zijn op nucleaire ramp of grote cyberaanval

Er heerst nu al een grote drukte bij winkels die zulke noodpakketten en andere toebehoren verkopen. Bij Prepshop.nl was het woensdag zes keer zo druk als op een normale woensdag, aldus de woordvoerder van de onderneming. In het eenvoudigste noodpakket dat de onderneming verkoopt, zitten water en waterzuiveringstabletten, eten voor vier dagen, manieren om warm te blijven, een kaarsje en een noodradio. Ook spullen om water te zuiveren zijn momenteel in trek.

Iedere calamiteit zorgt er volgens de woordvoerder voor dat meer mensen iets gaan doen aan preppen. Met corona was er ook een enorme piek te zien, zegt hij. "Dat was de eerste keer in de recente geschiedenis dat we naast artikelen grepen in supermarkten. Daarna kwam de oorlog in Oekraïne. Ook die zorgde voor een bewustwordingsproces bij mensen.”