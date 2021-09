Storm Nicholas bedreigt kusten van Texas

Jobs Veel vakantie maar nooit een firmawagen: wat zijn de voor-en nadelen van een job als leerkracht?

1 september Met 2.818 waren ze vorig schooljaar: werknemers die hun baan in de privésector inruilden voor een job in het onderwijs. Dat is een stijging met 15 procent ten opzichte van het jaar ervoor en het hoogste aantal ooit. Toch blijft het lerarentekort nijpend. Hoe komt dat? En wat zijn de voor-en nadelen van een job in het onderwijs? Jobat.be vroeg het aan Koen Pelleriaux en Lieven Boeve, topmannen van GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen.