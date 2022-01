Storm Malik eist verschillende slachtoffers doorheen Europa

De storm Malik heeft in diverse landen al meerdere slachtoffers gemaakt. In Beelitz, in de Duitse deelstaat Brandenburg, eiste de storm - die in Duitsland storm Nadia wordt genoemd - eerder vandaag al een bijkomend slachtoffer. Een 58-jarige man werd er geraakt door een vallend verkiezingsbord, meldde een woordvoerder van de lokale politie. Twee mensen raakten elders in Duitsland gewond. Na het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Duitsland, zette storm Malik ook voet aan wal in Tsjechië en Polen. Ook daar vielen dodelijke slachtoffers.