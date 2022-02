Storm Eunice eist zeker vier doden in Nederland

Storm eist eerste dode in ons land, ook zeker drie zwaargewon­den

De doortocht van storm Eunice heeft een eerste dodelijk slachtoffer geëist in ons land: een zeventiger belandde aan de jachthaven in Ieper door de felle wind in het water en bezweek later in het ziekenhuis. Daarnaast zijn er ook al zeker drie mensen zwaargewond geraakt, waarvan twee in kritieke toestand verkeren. Het gaat om een 17-jarige jogger die in Menen een boom op zich kreeg, een man die in Gent op het hoofd geraakt werd door een losgerukt zonnepaneel en een man die op een werf in Temse een zware hoofdwonde opliep door een losgekomen stalen plaat.

22:13