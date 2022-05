“Stop met doen alsof je een Oxford-graad hebt”: aankomend Filipijns president ‘Bongbong’ Marcos onder vuur vanwege opsmukken cv

Toch blijven de toekomstige Filipijnse president en zijn entourage beweren dat hij wél een graad behaald heeft aan Oxford. De universiteit ontkent dit echter formeel, nadat een in het Verenigd Koninkrijk woonachtige Filipijnse aanhangster van Marcos’ rivaal Leni Robredo de universiteit om duidelijkheid verzocht. “Volgens onze gegevens heeft hij zijn opleiding niet afgemaakt, maar kreeg hij in 1978 een speciaal diploma in sociale studies”, klinkt het bij de universiteit.

In interviews pakt Marcos Junior graag uit met zijn vermeende aan Oxford behaalde graad. Ook op zijn website staat dat hij “zijn bachelordiploma aan Oxford University voltooide en met een speciaal diploma in sociale studies afstudeerde”.

Bongbong Marcos is niet in zijn eerste leugen gestikt: volgens experts heeft hij vorige week dankzij een grootschalige desinformatiecampagne de Filipijnse presidentsverkiezingen gewonnen.

Patroon van desinformatie

De Filipijnse die de universiteit om duidelijkheid verzocht, stelt dat Marcos Junior moet “stoppen met het geven van een verkeerde voorstelling van zijn speciale diploma, dat zeker geen graad is. Het is duidelijk dat hij zijn studie niet afgerond heeft.” De vrouw gaf toe dat het misschien niet zo belangrijk lijkt, “aangezien onze grondwet stelt dat een presidentskandidaat enkel moet kunnen lezen en een zekere leeftijd moet hebben. Maar mensen in de Filipijnen zijn erg onder de indruk van mensen die in het buitenland gestudeerd hebben: dat betekent echt iets. Wat hij daarover gezegd heeft, is een weerspiegeling van zijn persoonlijkheid en karakter. Het is ook een weerspiegeling van het patroon van desinformatie waar veel onderzoekers recent op hebben gewezen.”