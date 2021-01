Stooractie: 11 Republikeinen zullen zich verzetten tegen bevestiging van verkiezingszege Joe Biden

Stichting De Noordzee vestigt aandacht op tonnen afval in Noordzee na container­ramp in 2019

9:46 Twee jaar nadat 342 containers van het containerschip MSC Zoe overboord geslagen zijn, ligt een kwart van de troep nog altijd in de Noordzee. In de nacht van 1 op 2 januari 2019 belandde in zwaar weer 3,2 miljoen kilo afval in zowel de Noordzee als de Waddenzee. Dat moet zo snel mogelijk worden opgeruimd, zegt Ewout van Galen van Stichting De Noordzee. "Ook het onzichtbare afval in zee is schadelijk."