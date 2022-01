“Stomme klootzak”: microfoon vangt uithaal Biden naar verslaggever Fox News op

Valse noot tijdens kerstge­sprek­ken: Biden krijgt beledigen­de leuze naar hoofd geslingerd

Joe Biden is vrijdag lichtelijk in verlegenheid gebracht tijdens de jaarlijkse telefoontjes die de president rond kerst heeft met Amerikaanse gezinnen. Een vader die hij aan de lijn had zei tegen hem "Let's go Brandon", een zin die tegenstanders van Biden gebruiken om hem te beledigen.

25 december