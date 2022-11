Stoltenberg wil meer NAVO-steun omdat Poetin winter als wapen gebruikt: “Wij betalen met geld, Oekraïners met bloed”

“Oekraïners betalen met bloed”

In een eerdere toespraak op een forum in Boekarest dinsdagochtend erkende Stoltenberg ook dat de oorlog moeilijke tijden voor de rest van Europa en vele andere gebieden in de wereld veroorzaakt, met een “pijnlijke crisis voor de kost van levensonderhoud”. “Inderdaad, we betalen allemaal een prijs voor de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Maar de prijs die wij betalen, is met geld. De Oekraïners betalen met bloed. Als we Poetin laten winnen, zullen we allemaal een veel hogere prijs betalen, voor vele jaren in de toekomst”, waarschuwde hij.