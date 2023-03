Stoltenberg: "Val Bachmoet komende dagen niet uit te sluiten"

"We kunnen niet uitsluiten dat Bachmoet in de loop van de komende dagen zou kunnen vallen. Dat zou niet noodzakelijk een keerpunt in de oorlog weergeven, maar het benadrukt dat we Rusland niet zouden mogen onderschatten", dixit Stoltenberg tijdens een persconferentie in de Zweedse hoofdstad. Hij ontmoet er de Europese ministers van Defensie. Ze bespreken er de munitiebevoorrading van Oekraïne.