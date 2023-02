Stoltenberg roept op om met China "niet zelfde fout te maken" als met Moskou

"De oorlog in Oekraïne heeft het gevaar getoond van een overdreven vertrouwen in autoritaire regimes", zei Stoltenberg. "Niet lang geleden hielden velen vol dat de Russische import een puur economische kwestie was. Dat is niet zo. Het is een politieke kwestie.”



Volgens Stoltenberg "gaat het over onze veiligheid". "Want de Europese afhankelijkheid van Russische energie heeft ons kwetsbaar gemaakt." Volgens hem moet "vermeden worden om belangrijke technologie te exporteren die tegen ons kan worden gebruikt, en moet onze essentiële infrastructuur beschermd worden".