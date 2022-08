Stoltenberg roept Kosovo en Servië op tot terughoudendheid

De spanningen in het noorden van Kosovo zijn opnieuw toegenomen na de beslissing van Pristina om bijkomende documenten te eisen van mensen die Kosovo binnenkomen met een Servische identiteitskaart. Bovendien moeten Serviërs in Kosovo hun Servische nummerplaat inruilen voor een Kosovaars exemplaar.

Geweld vermijden

“Ik roep alle partijen op terughoudend te zijn en geweld te vermijden”, zei Stoltenberg op een persconferentie met de Servische president Aleksandar Vucic in Brussel. Tegelijkertijd herhaalde Stoltenberg dat de NAVO-missie KFOR klaar staat om op elk moment in te grijpen mocht de stabiliteit in gevaar komen. De beschermingsmacht, die sinds 1999 in Kosovo is gestationeerd, bestaat uit bijna 4.000 soldaten.