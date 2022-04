Stoltenberg: “NAVO klaar om volledige strijdmacht in te zetten om grenzen te verdedigen”

Militaire bevelhebbers van de NAVO werken aan plannen om op de oostflank van het bondgenootschap een permanente, volwaardige militaire macht in te zetten die een invasieleger zou kunnen verslaan. Dat heeft NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg gezegd in de Sunday Telegraph.

Stoltenberg zei aan de Britse krant dat het bondgenootschap "zich in een zeer fundamentele transformatie" bevindt, die "de gevolgen op lange termijn" van het optreden van de Russische president Vladimir Poetin zal weerspiegelen.

"Los van wanneer en hoe de oorlog in Oekraïne eindigt, heeft de oorlog al langetermijngevolgen voor onze veiligheid", aldus Stoltenberg nog. "De NAVO moet zich aanpassen aan de nieuwe realiteit en dat is precies wat we aan het doen zijn.”

Hij wijst erop dat de NAVO voorheen slechts een beperkte troepenmacht had aan de oostflank en dat die vooral bedoeld was ter afschrikking. Bij een aanval zouden versterkingen moeten komen uit andere landen. Inmiddels is de troepensterkte bijna vertienvoudigd, tot zo’n 40.000 man. Maar daar moeten meer bij, zegt Stoltenberg tegen de krant. “We moeten er zeker van zijn dat we in staat blijven om in een gevaarlijkere wereld alle NAVO-bondgenoten te beschermen en te verdedigen.”

Stoltenberg verklaarde dat de transformatie gepaard moet gaan met hogere nationale defensie-uitgaven door de leden van het bondgenootschap. In juni is er een NAVO-top in Madrid. Stoltenberg wil dat er dan een beslissing wordt genomen over de plannen.

