Stoltenberg hoort bij Buitenlandministers duidelijke steun voor hervormingsplan NATO 2030

De ministers van Buitenlandse Zaken van de 30 NAVO-landen hebben hun duidelijke steun uitgesproken voor het hervormingsinitiatief NATO 2030 waaraan secretaris-generaal Jens Stoltenberg werkt. Tijdens de top van 14 juni in Brussel zullen de staatshoofden en regeringsleiders een akkoord vinden over de hervorming van de NAVO, maakt Stoltenberg zich sterk. Die top wordt de eerste voor de Amerikaanse president Joe Biden.

Op die top zullen de bondgenoten een "historische kans" krijgen om de trans-Atlantische band te versterken en om zich voor te bereiden op een wereld die onvoorspelbaarder wordt. "Die kans moeten we grijpen", meent Stoltenberg. "We krijgen immers te maken met een aantal uitdagingen voor onze veiligheid die we samen moeten aanpakken, want geen enkel land of continent kan dat alleen."

Enkele maanden geleden had hij al voorgesteld om de gemeenschappelijke uitgaven te verhogen. Dan zouden NAVO-lidstaten bijvoorbeeld niet meer alle kosten zelf moeten dragen voor de legering van troepen in het land, voor deelname aan oefeningen of luchtbewakingsopdrachten.

De Noor had de bondgenoten daarom maandag al opgeroepen "samen meer te spenderen" aan gemeenschappelijke defensie-initiatieven. De Buitenlandministers hadden "een heel goede discussie over NATO 2030", zei Stoltenberg. Voor de verdere uitwerking hiervan is het wachten op de top over twee weken.

Quote We zijn van oordeel dat we in het algemeen de goede richting uitgaan, ook al zullen we erover moeten waken dat de gevolgen voor de begroting geoptimali­seerd worden. Belgisch minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR)

Wat Belgisch minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) betreft zijn de voorstellen die nu op tafel liggen nog niet definitief, maar "niettemin ambitieus". “We zijn van oordeel dat we in het algemeen de goede richting uitgaan, ook al zullen we erover moeten waken dat de gevolgen voor de begroting geoptimaliseerd worden." Voor Wilmès is het alvast positief dat er "ernstig en secuur" werd nagedacht en dat er "breed overlegd" werd. "De huidige Belgische prioriteit is dat de NAVO over twee weken een boodschap van eenheid en cohesie tussen de geallieerden kan uitsturen."

Nieuw strategisch concept

De bondgenoten overwegen alvast om een accelerator voor defensie-innovatie op te richten, als een manier om de "technologische voorsprong verder aan te scherpen en technologische kloven onder bondgenoten te vermijden", aldus Stoltenberg.

Behalve de NATO 2030-agenda kwamen ook de terugtrekking uit Afghanistan, de recente gebeurtenissen in Wit-Rusland en Rusland en China ter sprake.

In de vergadering van dinsdag was er ook brede steun om aan een nieuw strategisch concept voor de NAVO te beginnen. "Onze strategische omgeving is ingrijpend veranderd sinds 2010", haalde Stoltenberg aan.

Volledig scherm Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg © AFP