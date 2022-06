Stoffen van cocaïne en heroïne gevonden in injectienaald die mogelijk werd gebruikt bij ‘needle spiking’ op festival in Den Haag

LA geeft na 98 jaar strandre­sort van 20 miljoen dollar terug aan nazaten van onteigende zwarte eigenaars

Charles en Willa Bruce kochten in 1912 twee stukken land in Manhattan Beach met frontaal zeezicht. Ze maakten er een strandresort voor zwarte burgers van. Maar de overheid ging in 1924 met de gronden lopen. Nu, bijna een eeuw later, geeft Los Angeles de eigendommen weer terug aan de nazaten van Charles en Willa Bruce.

11:41