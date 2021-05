Stoffelijke resten van 215 kinderen aangetroffen op site van voormalige Canadese kostschool

Op het domein van een voormalige ‘residentiële school’ nabij Kamloops in de Canadese provincie British Columbia, is een massagraf aangetroffen met de lichamen van 215 inheemse kinderen. Dat maakte het Tk’emlups te Secwépemc-volk gisteren bekend, nadat de inheemse stam het terrein liet onderzoeken met een bodemradar.

“We hebben een gekend feit uit onze gemeenschap kunnen verifiëren. Voor zover we weten zijn de overlijdens van deze kinderen niet geregistreerd”, zegt Rosanne Casimir, stamhoofd van de Tk’emlúps te Secwépemc. “Sommige waren amper drie jaar oud.” De oorzaken en tijdstippen van hun overlijdens zijn echter nog niet gekend. “Op dit ogenblik hebben we meer vragen dan antwoorden”, aldus Casimir.

De residentiële school in Kamloops werd in 1890 opgericht onder leiding van de Rooms-Katholieke kerk, en ging pas dicht in 1978.

Misbruik

Residential schools zijn kostscholen die in de negentiende en twintigste eeuw werden gerund door christelijke organisaties met overheidsgeld om het assimilatieproces van inheemse kinderen te bevorderen. Kinderen werden weggerukt uit hun gezinnen en gemeenschappen, mochten hun inheemse taal niet langer spreken en ook hun inheemse culturele gebruiken werden verboden. Fysiek, emotioneel en seksueel misbruik waren er schering en inslag.

In documenten die werden voorgelegd aan de Truth and Reconciliation Commission (TRC), een commissie die zich van 2007 tot 2015 boog over de wantoestanden in de scholen, vertelden voormalige leerlingen over hun pijnlijke ervaringen op de residentiële school in Kamloops, die onvoldoende middelen kreeg van de overheid om de kosten te dekken.

Het was er onhygiënisch en de kinderen sliepen in overbevolkte slaapzalen, waar het in de winter erg koud was. Er waren uitbraken van mazelen, tuberculose, griep en andere besmettelijke ziektes, die zorgden voor veel dodelijke slachtoffers. In de jaren 1960 liet de schooldirecteur kinderen hun geschillen uitvechten in de boksring. “Zet hen in de ring met handschoenen en hou toezicht op de boksmatch tot de jongens te moe zijn om er nog een moer om te geven”, zei hij.

Volgende stappen

Volgens Casimir zijn de bevindingen met de radar “voorlopig” en zal de specialist die het bodemonderzoek uitvoerde volgende maand een rapport voorleggen. De Tk’emlups te Secwépemc delen mee dat ze de “nodige stappen” ondernemen, zoals het contacteren van de gemeenschappen van de kinderen, het beschermen van de stoffelijke overschotten en samenwerken met museums om bewijzen te vinden van deze overlijdens.

Over een tijdsspanne van ongeveer 130 jaar belandden minstens 150.000 inheemse kinderen in de residentiële scholen. Volgens de TRC maakte het systeem zich schuldig aan “culturele genocide”. Toch sloot de laatste residentiële school pas in 1996 de deuren. De TRC berekende dat minstens 4.100 kinderen overleden in de residentiële scholen, al zal het totale aantal vermoedelijk nooit geweten zijn, aangezien veel overlijdens niet werden aangegeven en documenten werden vernietigd.

