Stoffelijke resten, notitieboekje en rugzak gevonden in zoektocht naar verloofde van Gabby Petito

Er zijn stoffelijke resten gevonden in de zoektocht naar Brian Laundrie. Een lijkschouwer doet nu de nodige vaststellingen. Speurders hadden eerder enkele van zijn spullen teruggevonden naast een wandelpad dat hij vaak gebruikte in de buurt van zijn ouderlijke woning in Florida. De jongeman wordt nog steeds gezocht als ‘person of interest’ in de moordzaak van zijn verloofde, Gabby Petito. Hij zou met andere woorden belangrijke informatie kunnen verschaffen.

De ouders van Laundrie lieten vorige nacht aan de FBI weten dat ze zelf het Myakkahatchee Creek Environmental Park zouden uitkammen. Vermits hij daar vaak kwam, was er misschien wel een spoor van hem terug te vinden. Enkele agenten zochten met hen mee.

De zoektocht kende vrij snel succes. Eerder vandaag troffen speurders er persoonlijke bezittingen, zoals een rugzak en een notitieboekje aan, deelde FBI-agent Michael McPherson vandaag mee tijdens een persconferentie. “Deze spullen werden aangetroffen in een gebied dat tot voor kort onder water stond,” voegde hij eraan toe.

Enkele uren later werden ook gedeeltelijke resten ontdekt in een gebied dat eerder onder water stond. Voorlopig is er echter nog geen officiële bevestiging dat het om Laundrie gaat. Bij de speurtocht werd ook een lijkhond ingezet.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Roadtrip

Het is intussen bijna twee maanden geleden dat Petito spoorloos verdween tijdens een roadtrip in het westen van de Verenigde Staten. De blogster hield via sociale media haar fans op de hoogte van haar belevenissen, telkens leek haar leven een feest. De realiteit zag er echter anders uit.

Op 12 augustus barstte Gabby in tranen uit nadat de politie hen in de buurt van het Arches National Park aan de kant gezet had vanwege een snelheidsovertreding. Die tussenkomst werd gefilmd met een bodycam.

“Dwangstoornis”

“We hebben deze ochtend ruziegemaakt over enkele persoonlijke zaken”, verklaarde ze. “Op sommige dagen heb ik echt last van een dwangstoornis. Ik heb me verontschuldigd bij hem omdat ik dan echt gemeen uit de hoek kan komen.” De discussie zou ontstaan zijn omdat Laundrie met vuile voeten in het busje geklommen was.

Laundrie legde aan de politie uit hoe hij aan de krassen in zijn gezicht gekomen was. “Ze probeerde de sleutels van mij af te nemen. Ik probeerde haar te kalmeren, maar dan heeft ze uitgehaald met haar gsm.”

Uiteindelijk hoefde niemand mee naar het bureau. De kemphanen vertelden dat ze op het punt stonden te trouwen en wilden “absoluut niet” dat iemand beschuldigd zou worden van een misdrijf.

Volledig scherm Christopher en Roberta, de ouders van de vermiste Brian Laundrie. © Photo News

Gewurgd

Twee weken later - op 1 september - keerde Laundrie echter helemaal alleen terug naar hun huis in Florida. Van zijn verloofde ontbrak elk spoor. Haar ouders gaven haar tien dagen later als vermist op.

Laundrie weigerde elke medewerking met de politie, sterker nog: niet veel later verdween hij zelf. Op 19 september vond de politie de stoffelijke resten van Petito in een bos in Wyoming, niet ver van de plek waar ze voor het laatst samen gezien werden. De autopsie wees uit dat het meisje gewurgd werd.