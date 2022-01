Stoffelijk overschot van in 1977 vermoorde Amerikaanse na 45 jaar geïdentificeerd

Landmeters vonden in 1986 aan de snelweg bij Lake Elsinore in Californië een menselijke schedel en beenderen. “Het zal een lang proces worden om de resten te kunnen identificeren”, zei een politiewoordvoerder destijds aan de Los Angeles Times. Hij kreeg gelijk. Pas nu, 36 jaar later, is het stoffelijke overschot geïdentificeerd.

Uit de autopsie van de schedel en skeletresten in 1986 bleek dat de persoon in kwestie in het hoofd was geschoten en het lijk al jaren boven de Ortegasnelweg lag, aan het Lookout Roadhouse nabij Lake Elsinore. Dat meer ligt tussen Los Angeles en San Diego in. Maar het heeft nog 36 jaar geduurd om de overblijfselen te identificeren. Het blijkt om Linda LeBeau te gaan, een vrouw die op 10 april 1950 geboren werd in San Gabriel bij Los Angeles en die 45 jaar geleden verdween.

In augustus liet het regionale ‘Cold Case Team’ verschillende resten opgraven en opsturen voor DNA-onderzoek. De doorbraak in de identificatie van Linda LeBeau kwam er dankzij een match van DNA uit een database van ongeïdentificeerde vermiste personen met mogelijke familieleden van LeBeau.

Linda Durnall LeBeau werd op 6 oktober 1977 als vermist opgegeven. Die dag werd ze samen met haar ex-man, Phillip LeBeau, gezien bij een restaurant in Tustin. De 27-jarige Linda was de derde vrouw van LeBeau. Er was sprake van huiselijk geweld binnen het huwelijk.

Na de scheiding bleef LeBeau haar lastigvallen. Hij zou hebben ingebroken in haar appartement en beschadigde de auto van Linda’s nieuwe vriend. Op de dag dat ze verdween, zou ze 300 dollar zijn gaan ophalen bij Phillip LeBeau voor die schade. De vrouw werd het laatst gezien in haar Volkswagen-busje, waar ze ruzie had met haar ex. Het voertuig werd enkele dagen later teruggevonden aan de oprit van de I-5-snelweg in Tustin. Het stoffelijk overschot van Linda LeBeau werd zo’n 75 km verder aangetroffen.

Phillip LeBeau is nog altijd de hoofdverdachte voor de moord op Linda Durnall LeBeau. Hij kwam die avond van 6 oktober 1977 heel laat thuis, nat. Hij droeg ook andere kleren dan die waarin hij vertrokken was. De vermoedelijke moordenaar stierf in 2008 en daarom blijft de zaak officieel onopgelost.

