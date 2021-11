Stockholm wil minder elektrische steps in de stad

Sardines worden door klimaatver­an­de­ring almaar kleiner

De sardines in de Middellandse Zee worden almaar kleiner als gevolg van de klimaatverandering. Dat blijkt uit een onderzoek van het Franse maritieme onderzoeksinstituut Ifremer. Sinds het midden van de jaren 2000 is de gemiddelde lengte van sardines in de Middellandse Zee aanzienlijk gedaald, van 15 tot 11 centimeter. Onderzoekers van Ifremer probeerden te achterhalen wat daar de oorzaak van is.

8 november