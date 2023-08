Stijging van aantal lepragevallen in VS baart zorgen

De strijd tegen lepra is nog lang niet gewonnen. Veel mensen denken dat de ziekte in het Westen niet meer voorkomt, maar de realiteit is anders. De ziekte duikt weer meer op in de Verenigde Staten en zou endemisch kunnen zijn in de staat Florida.

Precies 150 jaar geleden kwam Pater Damiaan aan op het eiland Molokai, waar hij zijn leven gaf voor de melaatsen. Sindsdien is de ziekte goed teruggedrongen, maar nog niet uitgeroeid. Jaarlijks raken een kwart miljoen mensen besmet, vooral in landen als India, Congo, Bangladesh en Brazilië. Maar ook in westerse landen kan de ziekte nog voorkomen.

Sinds 2000 is het aantal lepragevallen in de VS weer gestaag aan het toenemen. Uit een nieuw rapport, gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift ‘Emerging Infectious Diseases’, blijkt dat het aantal gevallen in het zuidwesten van de Verenigde Staten de afgelopen tien jaar zelfs is verdubbeld.

Vooral Florida is verantwoordelijk voor een onevenredig groot aantal gevallen, wat erop wijst dat de ziekte daar endemisch zou kunnen zijn. Een endemische ziekte is een besmettelijke aandoening die niet helemaal verdwijnt, maar wel blijft sluimeren onder de bevolking.

In 2020 werden in de VS 159 nieuwe gevallen gemeld. “De regio Centraal-Florida in het bijzonder was goed voor 81 procent van de gemelde gevallen in Florida en bijna een vijfde van alle gevallen in de VS.”

In 2023 zijn er tot nu toe 15 gevallen van lepra geregistreerd in de Sunshine State, waarvan de meeste in Brevard County, meldt ‘NBC News’. In die regio bevinden zich ook Port Canaveral, een belangrijke haven voor cruiseschepen, en het Kennedy Space Centre.

De ziekte is goed behandelbaar, maar het is belangrijk om er tijdig bij te zijn. Patiënten krijgen meestal een antibioticakuur.

Dokter Kavita Patel, een huisarts in Washington D.C., erkent dat de bezorgdheid over de ziekte is toegenomen. “Maar dat betekent niet dat je bang moet zijn dat je lepra zal krijgen”, vertelde ze aan ‘MSNBC’. “Als je ongewone symptomen hebt zoals huiduitslag, huidlaesies - ga dan alsjeblieft naar de dokter. Daar komt het eigenlijk op neer.”

Wat is lepra? Lepra is een besmettelijke maar geneesbare ziekte, die wordt veroorzaakt door een bacterie. Ze tast vooral de huid en het zenuwstelsel aan, waardoor gevoelloze plekken op het lichaam ontstaan. Lepra kan leiden tot ernstige vervormingen van onder andere handen, voeten en het gezicht. Besmetting met de leprabacterie verloopt vermoedelijk via druppeltjes die verspreid worden door leprapatiënten bijvoorbeeld tijdens hoesten, niezen of praten. Tevens kunnen patiënten de bacterie verspreiden via zweertjes en huidbeschadigingen. Er zijn ook aanwijzingen dat contact met gordeldieren, die van nature drager zijn van leprabacteriën, mensen ziek kan maken. In België duikt sporadisch nog een enkele leprapatiënt op, die de bacterie importeerde uit het buitenland.