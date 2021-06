Stijgend aantal besmettingen, hoofdstad (eventjes) op slot en uitgestelde versoepelingen: wat is er aan de hand in Portugal?

Ongeveer twee maanden nadat Portugal de eerste versoepelingen na een lange lockdown introduceerde, stijgt het aantal coronabesmettingen opnieuw. Nochtans had het land lange tijd een van de beste cijfers van de Europese klas. Wat is er aan de hand? Hoe komt het dat het aantal besmettingen plots weer stijgt, ondanks een sterke vaccinatiecampagne?

In maart begon Portugal als een van de eerste Europese landen belangrijke versoepelingen te introduceren: de incidentie was voldoende laag waardoor winkels mochten heropenen, restaurants en cafés konden weer gasten ontvangen en zelfs het toerisme kwam wat later stilaan weer op gang. Spoelen we even vooruit naar juni, begint het aantal coronabesmettingen opnieuw te stijgen. En terwijl heel wat Europese landen volgens de Europese coronakaart inmiddels een groene kleur krijgen, raakt Portugal maar niet verlost van zijn oranje tint.

Gisteren werden er 1.556 nieuwe besmettingen geregistreerd, het hoogste aantal sinds 20 februari. Ter vergelijking, België telt iets meer inwoners dan Portugal en registreert (volgens het zevendaagse gemiddelde) dagelijks nog iets minder dan 400 nieuwe besmettingen per dag.

Nog opvallend: meer dan 1.000 (van de 1.556) nieuwe besmettingen werden geregistreerd in Lissabon. Het gaat bij ruim 70 procent om de Deltavariant. Met zowat 2,8 miljoen inwoners die in de hoofdstad wonen, gaat het volgens gezondheidsexperts om een “zorgwekkende trend”.

Hoofdstad op slot

Zodus gaat de hoofdstad dit weekend op slot. Dat mag vrij letterlijk geïnterpreteerd worden: niemand komt de stad binnen zonder geldige reden en niemand verlaat de stad. Dat gebeurde afgelopen weekend voor het eerst en wordt nu nog eens herhaald. Daarbij zullen de winkels, restaurants en cafés tijdens het weekend omstreeks 15.30 uur sluiten. In de rest van het land worden andere versoepelingen uitgesteld.

Daarnaast wordt de vaccinatiecampagne verder opgeschaald. Dat geldt vooral voor jongeren gezien 30 tot 50 procent van de volwassen bevolking reeds volledig of deels gevaccineerd is. Met die cijfers staat Portugal op een twaalfde plaats in de Europese rangschikking.

Deltavariant

De grootste oorzaak van het stijgend aantal besmettingen is de rondgang van de Deltavariant. Logisch, volgens biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven): “Dat komt onder meer door de nauwe banden met Groot-Brittannië. De Deltavariant kwam er dus makkelijker binnen. Daarnaast zijn er ook heel wat gevallen van de Braziliaanse variant in Portugal, om historische redenen: Brazilië is een voormalige kolonie van Portugal.”

Fout van de toeristen?

Het mag dus niet verbazen dat zowat een derde van de nieuwe besmettingen die in Portugal geregistreerd worden, afkomstig is van buitenlanders. “Reizen zal de verspreiding van varianten alleen maar versnellen en dat kunnen we missen”, besluit Molenberghs.

Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel tikte Portugal eerder al op de vingers. Ze pleitte voor een eenvormige toepassing van de Europese aanbevelingen over het inreizen van toeristen uit derde landen. Bij wijze van voorbeeld spelde ze Portugal de les, dat de voorbije weken zonder veel obstakels toeristen uit Groot-Brittannië had toegelaten, ondanks de sterke aanwezigheid van de zeer besmettelijke Deltavariant in dat land.

